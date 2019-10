Le cinéma en prison, bientôt en Wallonie et à Bruxelles ?

Dans le cadre du festival des Journées cinématographiques de Carthage, des projections sont organisées cette semaine dans plusieurs prisons tunisiennes. L’idée séduit la Hutoise Michèle Quinet-Le Docte, responsable du Service d’éducation pour la santé (SES), qui envisage d’importer le concept en Wallonie et à Bruxelles.

Active depuis 1985, l’association SES de Huy mène depuis une dizaine d’années des actions spécifiques en milieu carcéral, tant à l’attention des détenus qu’à celle des membres du personnel pénitentiaire. «La promotion de la santé constitue un processus inspirant permettant de donner des outils et des clés à chaque individu afin que celui-ci puisse mener une vie de qualité tout au long de son existence. Les détenus en maison d’arrêt ou purgeant leur peine sont, ou à tout le moins devraient l’être, sur le chemin d’une réinsertion durable. Leur inclusion passe par une gestion équilibrée de leur santé physique, mentale, sociale et environnementale», commente la présidente Michèle Quinet-Le Docte.

Durant cette semaine se déroule le festival des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), au cœur de la capitale tunisienne. Des séances sont également programmées dans sept établissements pénitentiaires du pays. Les «JCC dans les prisons» constituent depuis 2015 une section permanente dans la programmation de l’événement. L’activité est consignée dans une convention ratifiée par la Direction générale des prisons et de la rééducation (DGPR) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT).

« Le poids de l’image »

«Consciente du niveau d’instruction moyen de la population carcérale et de sa mixité culturelle, je suis convaincue du poids de l’image comme véhicule des relations et de l’expression des sentiments et réactions entre les individus. Notre équipe du SES pourrait intégrer l’éducation à l’image et à ses symboles dans des modules de promotion à la santé. Pour rendre les personnes incarcérées critiques, responsables et actrices de leur changement, nous souhaitons mettre en place des formules de ciné-club au sein des institutions pénitentiaires. Le décryptage des messages subliminaux, l’analyse des histoires et des images et d’autres aspects pourraient alimenter des débats assurément constructifs auxquels pourraient prendre part les détenus», ajoute Michèle Quinet-Le Docte.

En quête de soutiens

A l’instar de ce qui se pratique lors des JCC à Tunis, la Hutoise envisagerait volontiers, en Belgique francophone, des partenariats avec les organisateurs de festivals tels celui des «Enfants terribles» (FIDEC) à Huy ou encore du «Festival international du film francophone» (FIFF) à Namur. «Pour susciter l’intérêt des participants, le soutien de producteurs doit être sollicité. La société Artémis Productions se montre d’ores et déjà attentive à la proposition. Son équipe favorisera par ailleurs les contacts à prendre avec Les Films du Fleuve des frères Dardenne. Et il va sans dire qu’une implication de l’administration pénitentiaire est absolument nécessaire», conclut Michèle Quinet-Le Docte.