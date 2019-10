Une pizza garnie de thé aux perles fait fureur à Taïwan

Quand la cuisine orientale rencontre la cuisine occidentale, cela peut donner un pizza garnie de thé aux perles. C’est en tout cas le pari risqué qu’a fait Domino’s Pizza du côté de Taïwan et le résultat semble plaire aux consommateurs!

Le thé aux perles, c’est une boisson qui s’est rapidement répandue à travers le monde depuis sa création à Taïwan par une chaîne de maisons de thé en 1988. Les perles sont en fait des boules de tapioca sucrées, que l’on appelle boba, et que l’on retrouve désormais à peu près partout. Depuis peu, on peut même en déguster… sur des pizzas!

Depuis un mois, la chaîne mondialement connue Domino’s Pizza a décidé de lance sa pizza garnie de perles, de miel et de fromage sous forme de dessert, avec une texture tendre et moelleuse. « Ne manquez pas ce qui se fait de mieux à Taïwan, qui est populaire dans le monde entier: l’explosion de la perle de sucre noir », lit-on dans un communiqué de presse de Domino’s. La clé de ce succès commercial, c’est que tout le monde là-bas aime la texture du boba.

It's happening. I'm having the mythical Taiwan exclusive boba pizza from Domino's for dinner. Will report back on the situation later. pic.twitter.com/aYj6uQUxLE

— Lev Nachman (@lnachman32) October 29, 2019