Un garçon reçoit 33 millions € car une opération lui cause des lésions au cerveau

Un écolier, injustement étiqueté d’enfant difficile, vient d’obtenir un dédommagement de 33 millions € suite à un procès. Ses troubles du comportement ont en effet été causés par des erreurs lors d’une opération qu’il avait subie à la naissance, ce qui a provoqué une lésion au cerveau.

L’accouchement de ce petit garçon, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a été particulièrement laborieux pour l’hôpital du Collège universitaire de Londres. En effet, la césarienne avait été retardé de 72 heures suite à des négligences. Les médecins avaient découvert une série de problèmes et le petit garçon avait du être réanimé.

Suite à cela, l’enfant a toujours été étiqueté par les gens autour de lui comme un enfant difficile, avec de graves problèmes de comportement. En effet, il criait, mordait, répondait et se battait avec la plupart des personnes autour de lui, alors qu’il avait été placé dans l’enseignement normal. Il n’était donc jamais compris par ses camarades et autres professeurs, qui l’excluait à longueur de temps. Désormais, il a besoin d’une aide permanente de deux professionnels pour éviter les débordements et il est en chaise roulante.

Little boy wrongly branded 'naughty' gets £30m payout after bad behaviour is linked to bungled birth https://t.co/hlzryRbVp9 — The Sun (@TheSun) October 30, 2019

Un accord pour la santé de l’enfant

Le tribunal a finalement tranché en la faveur des parents et a conclu que les négligences qui ont eu lieu lors de l’accouchement ont provoqué ces dysfonctionnements. L’hôpital a fini par admettre sa responsabilité et 33 millions € ont été donnés aux parents pour financer les soins de l’enfant.

La mère a déclaré: « Je suis heureuse de pouvoir mettre cette période incroyablement stressante de notre vie derrière nous. Nous avons l’esprit tranquille car nous savons que notre enfant sera soigné jusqu’à la fin de ses jours. » Quant à l’hôpital, il a conclu: « Nous sommes désolés que ce petit garçon ait souffert d’une lésion cérébrale à sa naissance à cause du retard de la césarienne. Nous sommes heureux d’être parvenus à un accord avec la famille. »