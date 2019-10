L’EI confirme la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi

Le groupe Etat islamique (EI) a confirmé jeudi la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, tué dimanche dans une opération américaine dans le nord de la Syrie, et annoncé la nomination d’un successeur, du nom d’Abou Ibrahim Al-Hachimi Al-Qourachi.

«Ô musulmans, Ô moujahidines, soldats de l’EI (…), nous pleurons le commandeur des croyants Abou Bakr al-Baghdadi», a indiqué l’EI dans un message audio posté sur l’application Telegram.

Le chef du groupe État islamique (EI) a été tué lors d’une opération militaire américaine menée dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord-ouest de la Syrie.

Homme le plus recherché du monde, considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie et d’attentats sanglants dans plusieurs pays, avait été plusieurs fois annoncé mort ces dernières années.