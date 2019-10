Une fusillade survient en pleine fête d’Halloween aux Etats-Unis

Au moins trois personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans une fusillade lors d’une fête d’Halloween dans le sud de Los Angeles mardi soir, selon les autorités et la presse locale.

Des images aériennes de chaînes de télévision locales ont montré des personnels médicaux venant au secours de personnes blessées dans un jardin, un salon de manucure et une maison d’habitation à Long Beach.

#BREAKING NOW: LongBeach California,

Aerial shots of patients taken away to the hospital in ambulances, in a shooting in Long Beach California Halloween party. That is now is beginning to appear to be possibly crime-related.pic.twitter.com/uJb9HpI7fj

