Roger Federer renonce à l’ATP Cup en janvier en Australie

Roger Federer a renoncé « pour raisons familiales » à jouer l’ATP Cup, une nouvelle compétition par équipes qui se déroulera en janvier en Australie (Brisbane, Perth et Sydney), ont annoncé les organisateurs. Elle regroupe 24 pays et est dotée de 15 millions de dollars de prix. La Suisse devait jouer dans le groupe C avec la Belgique, la Grande-Bretagne et une troisième nation connue mi-novembre. « Roger Federer a annoncé qu’il ne jouerait pas l’ATP Cup pour raisons familiales et par conséquent la Suisse a été retirée (du tableau) », indique l’ATP Cup dans un tweet. Stan Wawrinka, le N.2 suisse, avait déjà annoncé son forfait.

« Après de longues discussions avec ma famille et mon équipe au sujet de l’année à venir, j’ai décidé que les deux semaines supplémentaires à la maison seront

bénéfiques à la fois pour ma famille et pour mon tennis », ont déclaré les organisateurs citant l’ancien N.1 mondial.

Le N.3 mondial, âgé de 38 ans, s’est retiré au dernier moment du Masters 1000 de Paris, en expliquant lundi deux heures avant le début du tournoi vouloir se « ménager » en vue de la suite de sa carrière.

L’ATP Cup est une compétition dont la première édition est programmée du 3 au 12 janvier 2020 et qui concurrence la Coupe Davis. Cette compétition historique expérimente elle-même une nouvelle formule en novembre.

L’Open d’Australie débute le 20 janvier à Melbourne.

Source: Belga