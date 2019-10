Mathieu van der Poel, qui effectue sa rentrée dimanche, défendra son titre à Silvelle

Le Néerlandais Mathieu van der Poel défendra son titre de champion d’Europe de cyclocross le 10 novembre à Silvelle, en Italie, a confirmé mercredi son équipe Corendon-Circus. Van der Poel a mis un terme à une brillante saison sur route, durant laquelle il a décroché dix victoires dont l’Amstel Gold Race, après la Famenne Ardenne Classic début octobre. « Depuis la mi-octobre, j’ai repris l’entraînement », a expliqué le Néerlandais de 24 ans. « Bien sûr, en vue de la saison de cross, mais je n’ai pas vraiment fait d’entraînement spécifique. Je pense être monté sur mon vélo de cross quatre fois », a-t-il expliqué.

Il y a une dizaine de jours, Mathieu van der Poel avait annoncé qu’il commencera sa saison dans les labourés dimanche à Ruddervoorde, à l’occasion de la quatrième manche du Superprestige.

Une semaine plus tard, le Néerlandais disputera l’Euro, dont il est le double tenant du titre après ses succès à Tabor en 2017 et à Rosmalen l’an passé.

Van der Poel, également champion du monde de cyclocross, disputera ensuite six courses durant le mois de novembre, dont les manches de Coupe du monde à Tabor (16 novembre) et Coxyde (24 novembre).

Dominateur la saison passée, le Néerlandais sait qu’une concurrence féroce l’attend de pied ferme, et ce dès dimanche à Ruddervoorde. « J’ai remarqué deux choses: bien sûr, Eli Iserbyt a effectué un grand pas en avant et est l’homme du moment. Mais Tom Pidcock a aussi laissé une forte impression dans les dernières courses », a confié Van der Poel. « Ce sont deux coureurs qui comptent sur leur force et n’hésitent pas à durcir la course. Ils l’ont tous deux montré plusieurs fois chez les espoirs. A cet égard, leur style va certainement à l’encontre du mien. »

