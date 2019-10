L’UGent veut former une université européenne avec huit autres institutions

L’UGent et huit autres universités se sont réunies sous le consortium « ENLIGHT » pour déposer une demande dans le cadre du deuxième appel de la Commission européenne afin de former une alma mater européenne transnationale. Le projet doit notamment faciliter la mobilité des étudiants, professeurs et chercheurs à l’intérieur des frontières de l’Europe. À terme, ces nouveaux pôles d’enseignement pourraient également délivrer des diplômes européens.

Cet appel de la Commission pour créer de nouvelles collaborations inter-universitaires remonte à l’année dernière et a offert un financement à six à 12 alliances pour une période de trois ans.

Mais l’UGent, avec le « réseau U4 », comprenant les universités allemande de Göttingen, néerlandaise de Groningue, suédoise de Uppsala et estonienne de Tartu, n’a pas remporté cet appel. Le réseau retente sa chance et s’étend avec Bordeaux, le Pays basque, Galway en Irlande et l’université Comenius de Bratislava.

Avec ENLIGHT (pour « European University Network to promote quality of life, sustainability & global engagement through Higher Education Transformation »), les neuf institutions entendent faire des étudiants « des citoyens engagés, capables de mener à bien de grands projets de société et qui gardent un oeil sur la recherche en matière de qualité de vie et durabilité dans la société de demain ».

