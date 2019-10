Les Belges à l’étranger – Le Real Madrid cartonne face à Leganes (5-0), Witsel et Hazard qualifiés en Coupe

Karim Benzema a été le grand artisan de la victoire 5-0 du Real Madrid sur Leganes mercredi soir à l’occasion de la 10e journée du championnat d’Espagne de football. Le Français a distillé deux passes décisives à Rodrygo (7e) et Toni Kroos (8e) et a inscrit un but sur penalty (69e). Thibaut Courtois et Eden Hazard ont joué toute la rencontre avec le Real. La lanterne rouge a tenté de mettre la pression sur le Real Madrid mais Rodrygo (7e) et Kroos (8e) l’ont directement déstabilisée. L’arbitre a ensuite accordé un penalty pour une faute de Soriano sur Eden Hazard. Sergio Ramos a enfoncé Leganes mais a dû s’y reprendre à deux reprises: sur indication du VAR, l’arbitre a fait recommencer le penalty parce que Soriano n’avait pas le pied sur la ligne lors de la première frappe (24e).

A la reprise, le Real ne s’est pas porté résolument vers l’avant mais Benzema a envoyé un ballon sur le poteau (68e) avant de tranformer un penalty (69e) accordé pour une faute de Bustinza sur Luka Modric à peine monté (62e). Monté à la place de Benzema (70e), Luka Jovic a encore alourdi la marque (90e+1). Au classement, les Merengues se reyrouvent deuxièmes avec 20 point, un de moins que Barcelone.

– ITALIE –

En Italie, Cagliari a confirmé sa place en haut du classement en battant Bologne (3-2) à l’occasion de la 10e journée (3-2). Titulaire avec les Sardes, Radja Nainggolan est sorti à la 82e. Bologne a pourtant ouvert la marque sur penalty par Federico Santander (23e, 0-1). En seconde période, Cagliari a redressé la situation par Joao Pedro (49e, 1-1), Giovanni Simeone (72e, 2-1) et à nouveau Joao Pedro, qui en est à cinq buts (83e, 3-1).

Cagliari est 7e avec 18 points tout comme Naples (6e), qui a été tenu en échec plus tôt dans la soirée par l’Atalanta (2-2), et la Lazio (5e), qui a battu Torino (4-0). Bologne, qui a réduit la marque grâce à un autogoal de Paolo Farago (90e+1, 3-2), se retrouve 11e (12 points). Chez les Romains, Jordan Lukaku est resté sur le banc et Silvio Proto, blessé au poignet, ne figurait pas dans la sélection.

– ANGLETERRE-

En Angleterre, Liverpool s’est qualifié aux tirs au but pour les quarts de la Coupe de la Ligue au terme d’un match à rebondissements face à Arsenal (5-5, tab 5-4). Titulaire, Divock Origi a inscrit les deux derniers buts des Reds avant de transformer son tir au but.

– ALLEMAGNE –

En Allemagne, Dortmund avec Axel Witsel et Thorgan Hazard, s’est imposé 2-1 face à Mönchengladbach en 16e de finale de la Coupe. Brandt a signé un doublé pour les visités (77e, 80e), le second but sur assist de Hazard. Marcus Thuram avait donné l’avance à Gladbach (71e, 0-1).

Wolfsburg, toujours sans Koen Casteels, n’a pas pesé lourd face à Leipzig (1-6). Wout Weghorst a inscrit l’unique but des Loups en fin de match (89e).

Le Hertha Berlin s’est qualifié aux tirs au but face à Dresde (3-3, tab 5-4). Dodi Lukebakio, qui est sorti avant les prolongations (91e), a marqué un but pour le club de la capitale (48e, 1-1).

– FRANCE –

En France, Toulouse, avec Aaron Leya, s’est qualifié 1-2 pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue au détriment de Niort (Ligue 2). Thomas Foket et Reims ont fait la même chose (2-1) contre Bourg Petronas (D3).

