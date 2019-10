Des hordes de mini Boris Johnson arpenteront les rues pour Halloween

Des déguisements du Premier ministre britannique Boris Johnson ont la faveur de nombreux enfants cette année au Royaume-Uni, rapportent mardi plusieurs journaux britanniques. Jeudi soir, beaucoup de mini Boris devraient déambuler dans les rues du Royaume-Uni pour réclamer non pas un Brexit, mais des friandises de toutes sortes.

Selon un sondage mené auprès de 2.000 parents et enfants d’outre-Manche par Beano Studios, plus de la moitié des familles s’inspireront cette année du Brexit pour leurs déguisements et décorations d’Halloween. Les déguisements de Boris Johnson, costume sombre et perruque blonde, se classent 10e des meilleures ventes.

Après avoir été menacés du #Brexit pour #Halloween, les enfants britanniques vont nous effrayer à leur tour le 31/10, déguisés en @BorisJohnson.

Quand le premier ministre traumatise même les enfants ! https://t.co/UqzrSJnXAN — Olivier Cadic (@OlivierCadic) October 29, 2019

« Pas étonnant »

«Avec le Brexit sur toutes les lèvres, il n’est pas étonnant que nous voyions cette année une horde de mini Boris dans les rues avec quelques mini Jeremy Corbyn», a souligné Mike Stirling, directeur éditorial chez Beano Studios.

A côté des costumes de Boris Johnson, la tendance de cette année porte sur des déguisements du clown «Ca», de Spider-Man, le Joker, Baby Shark ou encore Hulk.