Coupe d’Allemagne – Invaincu jusqu’ici, Wolfsburg subit une lourde défaite 1-6 contre Leipzig

Wolfsburg a subi une lourde défaite 1-6 contre le RB Leipzig, mercredi, en 16e de finale de la Coupe d’Allemagne. Les ‘Loups’ concèdent ainsi leur première défaite de la saison, toutes compétitions confondues. Le score à la pause n’était pourtant que de 0-1 après le but contre son camp de Bruma (13e). Portés par Timo Werner, auteur d’un doublé et de deux passes décisives, les ‘Taureaux Rouges’ se sont montrés impitoyables envers les ‘Loups’ en seconde période.

Werner a d’abord délivré deux passes décisives, à Sabitzer (55e) et à Forsberg (58e). Laimer a porté le score à 4-0. Werner a alors inscrit son doublé (68e et 88e). Weghorst a marqué le seul but de Wolfsburg à 1 minute du terme.

Wolfsburg, actuel 4e de la Bundesliga à deux points du leader Mönchengladbach, était la seule équipe allemande de l’élite à n’avoir encore perdu aucun match cette saison, y compris en Europa League où les ‘Loups’ ont partagé à Gand (2-2).

Source: Belga