Claire Michel se fracture la rotule dans un accident de la circulation à vélo

La triathlète Claire Michel a mal entamé sa pause de fin de saison. A peine rentrée en Belgique après sa médaille d’argent en Coupe du monde samedi au Japon, la Bruxelloise de 31 ans a été victime d’un accident à vélo avec un piéton en début de semaine et s’est fracturée la rotule de la jambe gauche. « Pas la manière dont je voulais débuter mon premier jour d’après-saison », a écrit Claire Michel sur les médias sociaux. « Mais s’il y a un bon timing pour un accident avec mon vélo de ville et me fracturer la rotule, je suppose que c’est là le meilleur. Quelques semaines de repos au lit avec un plâtre sur toute la jambe, ensuite quelques scans supplémentaires pour voir l’évolution et espérer passer à une attelle. Heureusement il n’y a pas de déplacement à la fracture et une opération ne sera pas nécessaire », a encore expliqué la membre des Belgian Hammers qui est rentrée en collision avec une piétonne traversant la rue avec des écouteurs sur la tête. « Elle ne m’a pas vue et moi de même à cause d’un camion qui nous cachait la vision. Et puis juste un mauvais atterrissage avec tout mon poids sur le genou gauche. »

Claire Michel venait de terminer sa saison de belle manière en montant sur la 3e marche du podium de la manche sud-coréenne il y a quinze jours à Tongyeong, puis en décrochant la médaille d’argent samedi à Miyazaki, au Japon. Classée 11e mondiale et 12e au classement de qualification olympique, la triathlète belge est quasi assurée de participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (24 juillet-9 août).

Source: Belga