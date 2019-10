Chef du groupe EI tué – Le groupe État islamique pourrait vite avoir un nouveau chef, selon Washington

Le groupe État islamique (EI), dont le dirigeant Abou Bakr al-Baghdadi a été tué dans une opération commando américaine en Syrie, dispose d’un réservoir de chefs suffisant pour le remplacer d’ici 15 jours, a assuré mercredi un haut responsable américain. « J’imagine que d’ici une période comprise entre deux jours et deux semaines, un nouveau leader (du califat) va être annoncé », a déclaré Russ Travers, directeur par intérim du National Counterterrorism Center, l’organisme qui supervise la lutte antiterroriste aux États-Unis.

Le futur dirigeant de l’EI pourrait être amené à commander quelque 14.000 combattants dispersés en Syrie et en Irak et se rapprocher du chef actuel d’Al-Qaïda, l’Egyptien Ayman al-Zawahiri, a ajouté M. Travers. Il s’exprimait à Washington lors d’une audition devant une commission parlementaire spécialisée dans les questions de sécurité.

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu’un successeur potentiel d’Abou Bakr al-Baghdadi avait été « éliminé » par les troupes américaines, en faisant vraisemblablement référence à la mort dimanche du porte-parole de l’EI, Abou Hassan al-Mouhajir.

Quel que soit le successeur de Baghdadi, sa tâche sera complexe alors que le mouvement jihadiste a dû, après ses défaites militaires, se dissoudre en une multitude de cellules clandestines en Syrie et en Irak, avec des communications difficiles dans des pays en plein chaos.

source: Belga