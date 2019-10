Réduction des coûts d’usinage grâce à l’usinage CNC à la demande

L’avancée de l’usinage à la demande

L’application industrielle des technologies numériques, notamment celle du cloud , mais également de l’intelligence artificielle, constitue une tendance révolutionnaire qui vient bouleverser le secteur dans son ensemble. Elle marque l’avènement d’une nouvelle alliance entre l’homme et la machine, élargissant grandement le champ des possibles. Avec la sophistication des outils informatiques et l’exploitation des réseaux Internet, la surveillance, l’évaluation et les prises de décision automatisées permettent d’optimiser les processus de production à tous les échelons. L’industrie de l’usinage CNC passe ainsi de la production locale aux plateformes cloud telles que les hubs 3D, bien plus rentable.

Vers une meilleure efficience productive

L’usinage CNC en ligne présente aujourd’hui de nombreux avantages pour les ingénieurs.

D’abord, il présente une grande souplesse et des capacités infinies, donnant libre cours aux innovations créatrices. Plus encore, en optant pour l’impression 3D en ligne, ils disposent d’une large gamme de matériaux et de pièces plus complexes pour la rétroaction DfM (conception assistée pour la fabrication). La possibilité d’accéder aux informations en temps réel leur permet de fabriquer mieux, plus vite et moins cher. Cette technologie permet donc une meilleure recherche de leviers de réduction des coûts.

De plus, l’usinage CNC en ligne offre des gains de temps considérables en réduisant les délais d’attente traditionnels. Par exemple, les devis sont émis instantanément sur la base d’un logiciel d’apprentissage automatique. Les vendeurs intermédiaires ne sont plus requis et l’intégralité de la demande se fait désormais en ligne. La simulation du processus d’usinage permet enfin de sécuriser la production des pièces en anticipant et en réduisant les risques de dysfonctionnement.

Comment commencer?