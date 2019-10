Ce footballeur mécontent après un chant de supporters faisant l’éloge… de son pénis

Le joueur de football anglais Ivan Toney a exprimé son mécontentement après avoir entendu le stade reprendre en chœur une chanson vantant… la taille de son pénis.

Ivan Toney évolue à Peterborough United (League One). L’attaquant de 23 ans a déjà inscrit 11 buts en 17 matchs cette saison. Pourtant, ce ne sont pas ses capacités footballistiques que les supporters du club ont célébrées lors de son dernier match…

En effet, les fans ont préféré entamer un chant à la gloire de pénis. « Ivan Toney, Ivan Toney, il déteste les Cobblers, il déteste Cambridge, sa b*** est put*** de massive ». [“Ivan Toney, Ivan Toney, He hates the Cobblers, He hates the Cambridge, his c*** is fu***** massive.”]

« C’est génial de se sentir aimé »

Le club a diffusé ce mardi un communiqué pour mettre la situation au clair. « Cette chanson ne m’offense pas », a d’abord tenu à préciser le joueur. « Mais ce serait génial d’en entendre une nouvelle version plus familiale, afin que tous les jeunes supporters du stade puissent reprendre le chant », indique Ivan Toney.

L’attaquant a aussi pris soin de remercier les supporters « pour la façon dont ils m’ont soutenu depuis que j’ai rejoint le club. C’est formidable de se sentir aimé par les fans ».