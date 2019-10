Elle reçoit une réponse de son père décédé à qui elle envoie des SMS tous les jours

Chastity Patterson a fait part sur Facebook d’une histoire exceptionnelle et émouvante. La jeune Américaine de 23 ans avait pour habitude d’envoyer quotidiennement des messages à son père depuis son décès il y a quatre ans. Elle a eu la surprise d’obtenir une réponse la veille du quatrième anniversaire de son décès.

Il y a quatre ans, Chastity Patterson disait au revoir à son père de cœur Jason, décédé dans un accident de voiture. Celle-ci a depuis pris l’habitude de lui raconter sa vie quotidiennement par SMS, sachant très bien que ces messages ne trouveraient pas de réponse. Ainsi, la veille du quatrième triste anniversaire de Jason, celle-ci a tenu à lui écrire. Dans ce long message, elle lui raconte notamment son combat contre le cancer, ses peines de coeur et la façon dont elle a obtenu son diplome. Elle lui fait également part du vide que ce dernier a laissé derrière lui et combien elle l’aime.

I text my dad everyday to let him know how my day goes, for the past Four years! Today was my sign that everything is okay and I can let him rest! ❤️ Jason Ligons Posted by Chastity Patterson on Thursday, October 24, 2019

« Je ne suis pas ton père, mais… »

La jeune femme a eu la surprise de recevoir une réponse de la part d’un inconnu, un certain Brad, qui recevait en fait tous les messages de Chastity depuis que le numéro de son père avait été réattribué. « Salut chérie, je ne suis pas ton père mais j’ai reçu tes messages ces quatre dernières années. J’attendais avec impatience tes nouvelles, de jour comme de nuit. Mon nom est Brad et j’ai perdu ma fille dans un accident de voiture en 2014 et tes messages m’ont gardé en vie. Quand tu m’envoies un message, je sais que c’est un message de Dieu. Je suis désolé que tu aies perdu quelqu’un de si important pour toi, mais je t’ai écoutée au fil des années et je t’ai vu grandir et vivre plus que quiconque. Je voulais te répondre depuis longtemps, mais je ne voulais pas te briser le cœur.“[…] Tu es une femme extraordinaire et j’aurais aimé que ma fille devienne la femme que tu es devenue. Merci pour tes nouvelles quotidiennes, tu me rappelles que Dieu existe et que ce n’est pas sa faute si ma petite fille est partie », écrit le papa dans un message extrêmement touchant.

Ce dernier conclut en se disant une nouvelle fois désolé, et en réaffirmant qu’il est fier de Chastity. Cette dernière a partagé les captures d’écran de cette tendre conversation, et la publication est rapidement devenue virale. « J’envoie des messages tous les jours à mon père pour lui dire comment s’est passé ma journée depuis quatre ans. Aujourd’hui, j’ai reçu un signe qui m’a fait comprendre que tout allait bien et que je peux le laisser reposer en paix », a-t-elle écrit en marge de la publication. Cette dernière a été partagée près de 300.000 fois et likée à plus de 163.000 reprises.