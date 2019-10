Après Kaaris, Booba défie un autre rappeur dans l’octogone

Après avoir, en fin de compte, essuyé un refus de la part de Kaaris, le Duc de Boulogne semble déterminé à affronter un autre rappeur sur le ring. Il a donc provoqué La Fouine en duel, et celui-ci n’a pas attendu pour lui donner sa réponse.

Alors que Kaaris a définitivement annulé le combat dans l’octogone qui devait l’opposer à Booba, ce dernier semble être resté sur sa faim. B2O a donc défié une autre star du rap français en combat MMA : son vieil ennemi de toujours, La Fouine.

C’est sur Instagram que l’invitation a été lancée ce mardi. « J’ai jamais cherché la bagarre mais je l’ai jamais refusée », annonce La Fouine sur la pochette de « Colorés », son nouveau morceau. Booba a immédiatement saisi l’occasion.

Booba se cherche un nouvel adversaire

« Donc je te propose un Octogone », réagit le Duc en partageant la publication de son ennemi. « Belle affiche en plus t’es en hess, on fait ça en France c’est légalisé en 2020. On fait l’U-Arena, on est refaits! Belle affiche : le Duc 1m92 VS le Pointeur 1m98. Tu dis quoi? »



La réponse du rappeur ne s’est pas fait attendre. « Je dis que tu perds ton temps comme un mec dans un hôtel sale qui parle d’amour à un tapin qui ne vit que pour sa gueule. Belle journée à toi Hélicoptère ! Bats-toi avec tes jnounes, c’est mieux ».

Booba va donc devoir se trouver un nouvel adversaire pour ce combat qui semble tant lui tenir à cœur…