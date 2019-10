Un mardi à la faveur de l’automne

Une belle après-midi d’automne s’annonce mardi avec un temps sec et ensoleillé, mis à part quelques nuages cumuliformes inoffensifs, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre grimpera jusque 7°C en Hautes Fagnes et 11°C en plaine, tandis qu’un vent généralement modéré fera voler les feuilles vers le nord-est. Pour la nuit de mardi à mercredi, les optimistes se réjouiront du temps sec et peu nuageux tandis que ceux qui voient le verre à moitié vide déploreront le froid qui s’annonce, avec des minima de 0 à -3°C en Ardenne et de 0 à +3°C ailleurs. De faibles gelées au sol sont prévues en de nombreux endroits. En fin de nuit, le temps sera brumeux en plaine et dans le fond des vallées.

Le temps restera sec mercredi mais l’ouest du pays sera attaqué par des champs nuageux élevés et parfois moyens. Ils devraient être plus nombreux sur les régions frontalières avec la France. Le mercure oscillera entre 6 et 8°C sur les hauteurs de l’Ardenne et entre 8 et 11°C ailleurs. Des températures négatives sont à nouveau prévues dans la nuit de mercredi à jeudi en Ardenne.

La fête des citrouilles se déroulera sous le soleil jeudi avant que les champs nuageux ne s’accumulent depuis l’ouest. En fin de journée, quelques faibles pluies pourraient même s’abattre à la frontière française, troublant quelque peu la désormais traditionnelle tournée des bonbons pour Halloween.

Source: Belga