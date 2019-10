Ruben Bemelmans éliminé au 2e tour du simple à Eckental

Ruben Bemelmans (ATP 217) a été éliminé au 2e tour du tournoi de tennis Challenger d’Eckental, joué sur tapis et doté de 46.600 euros, mardi en Allemagne. Le Limbourgeois de 31 ans s’est incliné face à l’Allemand Oscar Otte (ATP 161/N.15) en trois sets : 4-6, 6-2 et 6-3. La rencontre a duré 1h40.

Bemelmans s’était imposé en deux sets contre le Russe Aslan Karatsev (ATP 271) 6-2 et 6-3, lundi au 1er tour. Le gaucher de Maasmechelen, 201e mondial en double, jouera mercredi son premier tour du double en compagnie de l’Allemand Daniel Masur (ATP 221) face au duo composé du Chilien Hans Podlipnik-Castillo (ATP 126) et de l’Autrichien Tristan-Samuel Weissborn (ATP 103).

Plus tôt dans la journée, Steve Darcis (ATP 181) avait accédé au 3e tour du simple aux dépens de l’Italien Federico Gaio (ATP 154/N.13) 6-2 et 6-3.

