Luca Brecel éliminé dès le premier tour par Michael Holt au World Open de snooker

Luca Brecel (WS-28) n’a pas réussi à se qualifier pour les seizièmes de finale du World Open de snooker, mardi à Yushan, en Chine. Blessé à l’épaule, le Limbourgeois de 24 ans s’est incliné 5-2 au premier tour face à Michael Holt (WS-44), qu’il avait battu lors de leurs trois précédents duels. En partie grâce à un break de 89, Brecel a réussi à rattraper son retard 2-0. Ensuite, il n’a plus été en mesure de rivaliser. Holt a pris d’assaut la rencontre et a signé des breaks de 94, 52, 68 et 124.

Brecel connaît une saison difficile. Au Masters de Riga Masters et à l’Open d’Angleterre, il a été sorti au premier tour, et à Championnat International au deuxième. Au Championnat de Chine, tournoi qu’il a remporté en 2017, il s’est qualifié pour le troisième tour (1/16es de finale).

Le champion du monde et le numéro 1 mondial Judd Trump s’est qualifié pour les seizièmes finale mardi. Il a battu de justesse Sam Craigie (5-4). Après des breaks de 56, 113 et 144, « The Ace in the Pack » ne semblait pas avoir de problème. Craigie a riposté avec des breaks de 104 et 56 pour arracher le droit à la manche décisive.

Source: Belga