Le voyagiste Sunweb rend son offre de voyages à forfait neutre en CO2

Le voyagiste Sunweb propose désormais des séjours à forfait neutres en CO2, grâce à la compensation carbone, a-t-il annoncé mardi, assurant que cela ne coûterait pas plus cher aux vacanciers. Sunweb, qui ne précise pas le surcoût que cela représente, assure en effet prendre en charge « les coûts de la compensation carbone pour le vol, le trajet en bus, le transfert et l’hébergement ».

La compensation s’applique à tous les séjours proposés par les marques de Sunweb Group dans tous les pays. Si le voyagiste se dit conscient que la compensation carbone « n’est pas la solution au problème du changement climatique », il estime toutefois « essentiel d’agir dès maintenant dans l’industrie du voyage ».

Sunweb Group prévoit de compenser les émissions de plus d’un million de voyageurs en 2020. Le voyagiste espère que d’autres acteurs du secteur lui emboiteront le pas.

Le groupe, qui collabore avec la société ClimateCare, soutient notamment des projets d’énergie renouvelable (parcs éoliens) en Inde.

Outre la Belgique, Sunweb est actif au Danemark, en Allemagne, France, Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Suède.

Source: Belga