Jennifer Aniston confirme que quelque chose se prépare avec le casting de Friends

Ce lundi, Jennifer Aniston était l’invitée d’Ellen DeGeneres pour évoquer la série dont elle est la star, qui concerne l’univers des matinales. La présentatrice en a profité pour la questionner sur ce qui se prépare avec le casting de Friends, et la réponse devrait plaire aux fans de la série…

Aura-t-on droit un jour à un retour de Monica, Ross, Chandler, Rachel, Phoebe et Joey sur nos petits écrans? Certains jours, il semble que cette hypothèse soit improbable et, d’autres, on semble à deux doigts de voir nos rêves les plus fous se réaliser. Ce lundi était l’un de ces jours, tandis que Jennifer Aniston était l’invitée d’Ellen DeGeneres pour parler de la nouvelle série dans laquelle elle joue, « The Morning Show ».

Quelque chose se prépare

Questionnée par la présentatrice, Jennifer Aniston a indiqué qu’il n’y aurait pas de reboot, « mais que quelque chose est en cours de préparation ». « On adorerait faire quelque chose, mais nous savons pas encore ce que cela pourrait être. Nous faisons des essais et travaillons sur quelque chose. Je peux vous dire que ça ne sera pas un reboot, mais un film… Je ne sais pas! Je ne veux pas faire espérer les gens », a expliqué l’actrice, laissant planer le douter quant à ce qui se prépare.

Décidée à obtenir des informations précises, Ellen DeGeneres a alors abordé la photo des six comparses, postée par Jennifer Aniston il y a plusieurs jours. L’ex de Brad Pitt a répondu: « Nous nous sommes retrouvés parce qu’on se manque et que pour une fois nous étions tous plus ou moins au même endroit. » Il s’agissait du premier cliché de la bande réunie depuis la fin de la série en 2004. Il y a peu, Friends célébrait son 25e anniversaire…