ATP Paris-Bercy: Sander Gillé et Joran Vliegen s’inclinent pour leur première en Masters 1000

Après avoir atteint le top-50 mondial en double et fait leur début en Grand Chelem cette saison, Sander Gillé (ATP 45) et Joran Vliegen (ATP 38) ont disputé leur première rencontre dans un Masters 1000. Mardi au premier tour du tournoi ATP de Paris-Bercy (dur/5.207.405 euros), la paire belge a été battue par le Croate Ivan Dodig (ATP 18) et le Slovaque Filip Polasek (ATP 22), têtes de série N.8, sur le score de 7-6 (2), 7-6 (4) après 1h39 de jeu. Si Vliegen et Gillé ont remporté les trois premiers tournois ATP de leur carrière cette saison (Bastad, Gstaad et Zhuhai), ils défiaient une paire expérimentée qui a déjà fait ses preuves en Masters 1000 en s’imposant à Cincinnati mi-août.

C’est d’ailleurs la gestion des points importants et quelques fautes directes des Belges dans le jeu décisif du premier set qui a permis à la paire croato-slovaque de prendre les commandes de la rencontre.

Le scenario s’est répété à l’identique dans la seconde manche. Consciencieux et appliqués sur leur service, Gillé et Vliegen n’ont pas su convertir leur seule balle de break, qui était aussi une balle de set.

Le second tie-break est une nouvelle fois tombé dans l’escarcelle de Dodig, performant au service, et de Polasek, auteur notamment d’un retour décisif. Le Croate et le Slovaque défieront, pour une place en quarts de finale, le duo formé de l’Autrichien Jurgen Melzer (ATP 36) et du Français Edouard Roger-Vasselin (ATP 24).

