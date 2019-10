Aboubakar Keita (OHL) suspendu deux journées

La Commission des litiges de l’Union belge de football (URBSFA) n’a pas suivi la proposition du parquet. Elle a infligé deux journées de suspension et 1000 euros d’amende à Aboubakar Keita, le médian d’Oud Heverlee Louvain (OHL), exclu vendredi contre Westerlo. Le joueur et son club se sont opposés à cette proposition. Le parquet avait demandé trois matchs de suspension et 1500 euros d’amende, lundi, mais à la suite de cette opposition, il avait porté sa requête à quatre matchs. Le joueur et le club sont venus défendre leur cause mardi devant la Commission des litiges.

Keita avait été renvoyé aux vestiaires dix minutes avant la fin du match contre les Campinois, qu’OHL a gagné 2-1, pour une « semelle » sur Christian Brüls qui lui a valu un carton rouge direct.

Le passé disciplinaire vierge du joueur a convaincu la Commission de ne lui infliger que deux matchs de suspension.

L’Ivoirien devrait manquer les rencontres contre l’Union (1er novembre) et à Virton (8 novembre), qui concluront la première période de D1B, à moins qu’il n’aille en appel et que sa sanction soit modifiée.

Source: Belga