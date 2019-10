De gros crabes pouvaient être attrapés vivants dans des machines à pinces

Des restaurants de Singapour qui proposaient des machines à pinces avec de gros crabes vivants à gagner ont été vivement accusés de cruauté animale, d’après le Daily Mail.

Ces machines à pinces avaient été repérées dans deux restaurants différents de Singapour le House of Seafood à Punggol et le Jurong du Sea Tripod Seafood Group.

Les gens étaient invités à glisser une pièce dans la machine pour tenter d’attraper un gros spécimen qui devait être alors cuit et servi sur un plateau.

L’Autorité agroalimentaire et vétérinaire locale a toutefois mis fin à cette pratique après l’avoir jugée cruelle envers les animaux.

C’est la Société locale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) qui avait attiré, via Facebook, l’attention du public sur ces pratiques.

« Les crabes sont des créatures vivantes, pas des jouets », a expliqué la SPCA.

Face aux critiques, la direction du restaurant s’est ensuite excusée. « Nous soutenons pleinement la demande de la SPCA et sommes fermement opposés à la cruauté envers les animaux », a déclaré le directeur du restaurant Jurong.

The CEO and staff at House of Seafood restaurant in Punggol bowed in apology after public backlash over its use of a live crab claw machine https://t.co/GMxlTr3N5m

(Video: Aqil Haziq Mahmud) pic.twitter.com/NUf3rFGgDz

— CNA (@ChannelNewsAsia) October 25, 2019