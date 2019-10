Un petit garçon de trois ans a été amputé du pénis après une circoncision bâclée pratiquée par un chirurgien pourtant expérimenté, qui a ensuite été retrouvé mort plusieurs jours plus tard, selon le Daily Mail.

Alberthy Camargos, 24 ans, a expliqué qu’il avait emmené son fils à la clinique de Malacacheta, dans l’est du Brésil, pour cette opération de routine dont on lui avait dit qu’elle était nécessaire.

Il s’est alors inquiété du fait que l’opéartion ait pris quatre heures alors que ne dure en moyenne qu’une trentaine de minutes.

Lorsque M. Camargos a demandé au médecin, Pedro Abrantes, ce qu’il s’était passé, il lui a assuré que tout allait bien et que son fils était en bonne santé.

Mais c’est lorsque a retiré les bandages pour vérifier la plaie qu’il a découvert que le pénis de son fils avait été remplacé par un morceau de gaze enroulée. « Je suis devenu fou, j’en suis tombé par terre. J’étais en état de choc », a-t-il expliqué.

L’enfant a ensuite été transféré à l’hôpital Teófilo Otoni, une unité privée située dans une ville voisine. Là, il a subi de nouvelles évaluations détaillées avec un pédiatre et un urologue. Tous deux ont confirmé que l’organe génital de l’enfant avait été sectionné.

« Il y a environ un an, on m’a dit que mon fils souffrait de phimosis, son prépuce ne pouvait pas être facilement rétracté. On m’a dit que l’opération serait simple et directe », a expliqué Alberthy Camargos.

Un porte-parole de l’Hôpital municipal a déclaré qu’une enquête interne était en cours. La famille envisage néanmoins d’engager des poursuites judiciaires.

« La mort inattendue du médecin nous a privé de l’homme qui aurait pu nous donner des réponses et qui aurait pu être tenu pour responsable », a ajouté le jeune père.

« Nous devons déterminer si le Dr Abrantes, décédé dans des circonstances non suspectes, était l’unique responsable de l’erreur médicale ou si d’autres professionnels sont impliqués », a expliqué la chef de la police, Mariana Grassi sur FocusOn News.