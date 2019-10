Un chien héros anonyme de l’assaut américain contre le chef de l’EI

L’unité d’élite ayant mené l’assaut contre le chef du groupe djihadiste Etat islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi, comprenait un chien qui a rendu «des services incroyables» mais dont l’identité doit être «protégée», a salué lundi le plus haut gradé de l’armée américaine.

L’animal a été «légèrement blessé» lors du raid et «se remet totalement», a assuré le chef d’état-major de l’armée américaine, le général Mark Milley, lors d’un point de presse.

Le général a toutefois refusé de dévoiler le nom du chien, car celui-ci «est encore sur le théâtre d’opération». «Nous ne diffusons pas pour le moment de photos ou le nom du chien ou n’importe quoi d’autre pour protéger son identité», a-t-il souligné.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019