Un autocar électrique testé entre l’aéroport de Charleroi et Bruxelles-Midi

La société spécialisée dans le transport de passagers à destination des aéroports Flibco teste cette semaine une liaison en autocar 100% électrique entre l’aéroport de Charleroi et la gare de Bruxelles-Midi.

L’utilisation d’autocars électriques entre l’aéroport carolo et la gare de Bruxelles-Midi permettrait de réduire les émissions de CO2 de 127 tonnes par an et par véhicule, selon Flibco et son partenaire Voyages Léonard. L’objectif du test sera notamment d’évaluer le temps de chargement et l’autonomie des véhicules, actuellement estimée à 2h30 pour des trajets de 200 km.

Flibco, qui dessert 13 aéroports en Europe et relie celui de Charleroi à ceux d’Anvers et Liège, a aussi réalisé des essais de véhicules autonomes entre les deux terminaux de BSCA en septembre.