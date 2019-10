Arnold Schwarzenegger évacué de sa maison en pleine nuit

Les incendies font rage en Californie où plus de 180.000 personnes ont déjà été évacuées. Ceux-ci n’ont pas épargné la star Arnold Schwarzenegger qui a dû quitter d’urgence sa maison en plein milieu de la nuit. Celui-ci a tenu à remercier le travail des soldats du feu.

Arnold Schwarzenegger a connu une nuit mouvementée entre dimanche et lundi. Les violents incendies qui font rage en Californie menaçaient sa dangereusement sa maison et l’acteur et politicien a donc dû être évacué de son domicile, situé à Los Angeles.

Sur Twitter, il a expliqué: « Nous avons été évacués avec sécurité à 3h30 ce matin. Si vous êtes dans la zone évacuée, faites attention. Partez. En ce moment-même, je ne ressens que de la gratitude à l’égard des pompiers à travers le monde entier, qui sont de véritables hommes d’action, des héros, qui fonce vers le danger pour protéger leurs pairs en Californie. »

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) October 28, 2019

Entre 2003 et 2011, la star a occupé le poste de gouverneur de Californie durant huit années. Désormais, cet Autrichien de naissance a repris le chemin des plateaux de tournage.

Des incendies destructeurs

Il n’est pas la seule personnalité à avoir été évacuée, puisque le basketteur professionnel LeBron James a également été prié de quitter son domicile. « Mec, ces feux à LA ne rigolent pas . J’ai dû évacuer ma maison en urgence et je tourne en voiture avec ma famille à la recherche de chambres. Pas de chance jusqu’à maintenant ! », a-t-il tweeté, avant de préciser qu’il avait par la suite trouvé un endroit où crécher. Les stars ont désormais pu retourner à leurs domiciles.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

A 7h du matin, 200 hectares avaient été touchés par les flammes et l’incendie se dirigeait vers l’ouest. Les établissements scolaires ont été fermés et des maisons ont été détruites. Les autorités ont envoyé plus de 600 pompiers pour lutter contre les flammes dans cette zone. A l’heure actuelle, on ne connait pas la cause de ces incendies qui ont été particulièrement destructeurs.