La pluie viendra hanter la fête d’Halloween

La première partie de la semaine de vacances de Toussaint laissera le champ libre à un jeu de cache-cache débridé entre nuages et éclaircies. Le temps devrait toutefois rester sec. À partir de jeudi, jour de la folklorique fête d’Halloween, les démons de la pluie viendront jouer les trouble-fête. Que les plus gourmands des enfants n’oublient donc pas leur parapluie pour le traditionnel Trick or Treat! Lundi après-midi, les éclaircies alterneront avec des nuages, qui seront de plus en plus nombreux au fil de la journée. Le temps devrait rester sec. Les maxima avoisineront les 13°C sur le centre et évolueront entre 9 et 12°C ailleurs, indique l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Mardi, le temps sera ensoleillé et calme sur l’ensemble du pays. En soirée, la masse d’air se rafraîchira assez nettement. En Ardenne, de faibles gelées seront d’ailleurs possibles alors que les minima évolueront entre +1 et +3°C ailleurs.

Mercredi, les gelées se généraliseront au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Sur le centre, le mercure pourra également avoisiner 0°C. Tout au long de la journée, le temps sera très souvent ensoleillé bien que des nuages élevés envahiront progressivement le pays par l’ouest en cours d’après-midi.

Dès jeudi, le temps revêtira son habit de pluie. Des gouttes risquent donc de ponctuer la tournée des enfants pour le traditionnel ‘Trick or Treat!’ (des bonbons ou un sort) lors des festivités d’Halloween. Les averses devraient perdurer vendredi et le week-end prochain.

