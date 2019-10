Jaap Stam a quitté son poste d’entraîneur de Feyenoord

Jaap Stam a démissionné de son poste d’entraîneur de Feyenoord, a annoncé le club rotterdamois d’Eredivise de football lundi. Le nom de son successeur n’est pas encore connu. Le staff technique assurera ses fonctions pour le moment. La lourde défaite 4-0 lors du « clasico » contre l’Ajax, dimanche à Amsterdam, a été décisif dans la décision de Stam. Le directeur technique du club Sjaak Troost regrette la décision de l’ancien international néerlandais, qui effectuait sa première saison en tant que T1 au Kuip. « L’entraîneur avait certainement notre soutien et les joueurs voulaient continuer avec lui. Mais quand quelqu’un dit : Je n’y crois plus et ne veux plus y croire, on respecte ça et ça s’arrête. Dommage, cependant. »

Stam a dit que ce n’était « certainement pas une décision facile ». « J’y ai bien réfléchi. Ma conclusion finale est qu’il vaut mieux pour le club, les joueurs et moi-même que je m’écarte un peu. »

Feyenoord n’est que 12e du classement du championnat après 11 journées et compte 14 points, 15 de moins que le leader, l’Ajax Amsterdam.

