Des pilotes poursuivis pour avoir placé une caméra dans les toilettes de l’avion

Une hôtesse de l’air Southwest Airlines a dénoncé deux pilotes qui auraient caché un iPad dans les toilettes de l’avion sur lequel elle opérait. Les personnes concernées nient les faits qui se sont déroulés aux Etats-Unis, entre Pittsburgh et Phoenix.

L’incident présumé remonte au 27 février 2017. Renee Steinaker, hôtesse de l’air qui travaillait sur le vol 1088 reliant Pittsburgh et Phoenix, a déposé plainte contre la compagnie aérienne et les deux pilotes. Elle leur reproche d’avoir installé une caméra aux toilettes, qui diffusait les images en direct dans le cockpit.

En effet, après deux heures et demi de vol, Terry Graham demande à la jeune femme de se rendre au poste de pilotage pour qu’il puisse aller aux toilettes. Elle aurait alors aperçu un iPad dans la cabine diffusant les images des toilettes. Lorsqu’elle a demandé au co-pilote ce que c’était, celui-ci aurait affirmé qu’il s’agissait d’une « nouvelle mesure de sécurité très secrète qui avait été installée dans les toilettes de tous les appareils 737-800 de la compagnie Southwest ».

L’agente de bord et son mari poursuivent la compagnie aérienne et les pilotes pour atteinte à la vie privée, causant une détresse émotionnelle, un harcèlement sexuel et des représailles. Ils réclament au moins 50 000 $ de dommages et intérêts. Les deux pilotes confirment qu’il y avait bien un iPad dans le cockpit, mais nient le reste des allégations.

Pour ce qui est de la compagnie aérienne, elle confirme auprès de CNN que Southwest Airlines n’a jamais placé de caméras dans les toilettes de ses avions. « La sécurité de nos employés et clients est la priorité absolue de Southwest. En tant que tel, Southwest ne place pas de caméras dans les toilettes de ses avions », a déclaré un porte-parole.