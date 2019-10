Test : Luigi’s Mansion 3 va-t-il faire frissonner les joueurs de bonheur ?

Pas besoin de mettre d’horribles décorations à vos fenêtres ou d’attendre que des petits morveux viennent sonner à votre porte pour plonger dans l’ambiance d’Halloween. Pour ça, Il y a aussi Luigi’s Mansion 3 qui débarque sur Switch.

C’est ce qu’on appelle le timing parfait. C’est ce vendredi 31 octobre, jour de la fête d’Halloween, que sort Luigi Mansion 3 sur Switch. Nintendo aurait difficilement pu trouver une meilleure date de sortie. Pour ceux qui auraient loupé un épisode, la saga Luigi Mansion est née en 2001 sur Gamecube. La suite est sortie au printemps 2013 sur Nintendo 3DS. Après six ans et demi d’absence, la saga s’offre un retour remarqué sur Switch. Le principe de base reste le même. Luigi, qui rappelons-le est le frère de Mario, se retrouve dans une maison hantée. Équipée d’une lampe de poche et d’une sorte d’aspirateur sur le dos, le héros à la casquette verte (qui a la particularité d’être un gros trouillard) doit éblouir puis aspirer les fantômes qu’il rencontre. Et même s’ils sont plutôt mignons, les spectres n’ont rien à voir avec Casper le gentil fantôme. Ils ne se laissent pas aspirer facilement et certains sont beaucoup plus coriaces que d’autres. Ils se débattent, tentent de s’échapper et il faut faire tomber leurs points de vie à zéro avant d’enfin pouvoir les capturer.

15 étages à explorer

Cet opus sur Switch est le premier à bénéficier de graphismes HD. Et autant le dire tout de suite, que ce soit en mode portable ou sur la télé, Luigi Mansion 3 est un régal pour les yeux. Les animations sont magnifiques, que ce soit dans les cinématiques ou à l’intérieur du jeu. Luigi Mansion 3 fourmille de détails souvent très drôles et bien cachés. Attendez-vous à avoir des surprises en aspirant les rideaux de douche, en ouvrant les robinets et visitant les passages secrets du gigantesque manoir du jeu.

Du côté du scénario, c’est nettement plus classique. Ayant reçu une aimable invitation de la part d’une propriétaire d’un hôtel dans les montagnes, Luigi prend son minibus et emmène avec lui Mario, Peach et trois Toads. Vous voyez venir la suite ? C’était une fausse invitation et ils se retrouvent coincés dans un hôtel hanté. Ses proches ayant été capturés, tout repose sur Luigi !

Pour sauver vos copains, vous devrez explorer les 15 étages du manoir. Et ne vous attendez pas à une succession de portes dans un couloir. Luigi’s Mansion 3 propose des environnements variés et parfois très spectaculaires comme la suite médiévale ou la suite champêtre. Plus que des simples étages d’un hôtel, ce sont des véritables niveaux dans des univers à part entière.

Des nouveautés sur Switch

Le titre de Nintendo propose de nombreux nouveaux mécanismes de jeu qui se débloquent peu à peu. Vous êtes bien sûr équipé de la lampe torche et de l’aspirateur qui peut aspirer ou projeter de l’air mais vous allez aussi débloquer une lampe spéciale (le Reveloscope), un lance-ventouses et surtout Gluigi, un étonnant double de Luigi tout gluant qui peut se faufiler un peu partout. Le jeu est d’ailleurs jouable en coop, un joueur incarnant Luigi et l’autre Gluigi. Pas toujours évidentes à prendre en main, toutes ces fonctionnalités ne sont pas là pour décorer. Pour terminer un niveau, il faut savoir toutes les maîtriser et les combiner.

Malgré son aspect enfantin, Luigi’s Mansion peut aussi donner du fil à retordre. La progression est parfois frustrante, on peut rester bloqué des dizaines de minutes devant un casse-tête, sans aucun indice et sans possibilité de modifier la difficulté. De plus, si la première moitié du jeu est géniale, il devient ensuite très répétitif et on a l’impression de finalement toujours faire la même chose dans des décors différents. Quant à la rejouabilité, après avoir terminé le manoir après un peu moins de 15h de jeu, elle est quasi nulle. Notez cependant qu’il dispose de deux modes multijoueur jouables en local ou jusqu’à huit joueurs en ligne.

Notre verdict

Quel plaisir de retrouver Luigi’s Mansion pour la troisième fois seulement en 18 ans et encore plus en pleine période d’Halloween. Ce troisième opus brille pour sa réalisation et ses animations. Les nouveautés apportées à la jouabilité sont également les bienvenues. Tout n’est pas parfait cependant. Après quelques heures et la découverte de tous les mécanismes de jeu, un côté répétitif s’installe malgré la variété des niveaux. Luigi’s Manion 3 n’en reste pas moins un excellent jeu Switch pour cette fin d’année.

