Proximus League – Virton s’impose face à Roulers (3-2) et se retrouve 2e

Mené à deux reprises, Virton s’est imposé face à Roulers dimanche lors du match de clôture de la 12e journée de la Proximus League (3-2). Grâce à ce succès, les Luxembourgeois se hissent à la deuxième place avec 24 points, un de moins que Oud-Heverlee Louvain. Roulers (8 points) reste 7e et avant-dernier. Rodrigo Bassani (12e, 0-1) et Jens Naessens (37e, 1-2) ont donné l’avance aux Roulariens mais Edisson Jordanov (22e, 1-1) et Clément Couturier (41e, 2-2) ont chaque fois comblé l’écart. A la reprise, Stelvio a fait la différence pour les Virtonais (72e, 3-2).

Samedi, L’Union Saint-Gilloise a battu 2-1 la lanterne rouge Lommel, qui a pris l’avantage sur penalty par Jonathan Hendrickx (37e, 0-1). Les Unionistes ont renversé la situation après la reprise par Roman Ferber (49e, 1-1) et Serge Tabekou (56e, 2-1). Lommel était dans les cordes et l’exclusion de Scott Bitsindou (63e) ne lui pas facilité les choses. L’Union (4e) compte 22 points tout comme Westerlo (3e, qui a été battu par OH Louvain vendredi (2-1).

En prenant les trois points contre le Beerschot (2-1), Lokeren se rapproche de son adversaire. Le club de Daknam est 6e avec 13 points alors que les Rats sont 5e avec une unité de plus.

