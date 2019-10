Nouveau le 1er novembre – La vente de tabac interdite aux moins de 18 ans

La vente de produits du tabac sera interdite aux mineurs à partir du 1er novembre. Elle était auparavant autorisée aux jeunes de plus de 16 ans. Cette interdiction concerne la cigarette, le tabac à rouler mais également la cigarette électronique. La Belgique était le seul pays en Europe où les cigarettes étaient encore vendues aux jeunes entre 16 ans et 18 ans.

Les études démontrent que plus tôt les jeunes commencent à fumer, plus vite ils deviennent dépendants de la nicotine et plus il est difficile d’arrêter par la suite, selon la Fondation contre le cancer. La majorité des consommateurs de tabac (90%) ont d’ailleurs commencé à fumer avant l’âge de 18 ans.

Cette modification de l’âge légal pour acheter du tabac a été votée en avril dernier.

Source: Belga