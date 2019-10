Les Belges à l’étranger – Tottenham et Alderweireld s’inclinent à Liverpool

Tottenham a été courageux mais cela n’a pas suffi aux Spurs pour prendre un point à Liverpool, où il a été battu 2-1 lors de la 10e journée de Premier League. Les Londoniens, avec Toby Alderweireld, signent un troisième match sans victoire. Harry Kane, inévitable attaquant de Tottenham, avait pourtant ouvert le score dès la première minute. A l’affut d’une frappe de Son repoussée par la transversale, l’Anglais a trompé Alisson de la tête (0-1, 1e).

Malgré de nombreuses tentatives, toutes repoussées par un Paulo Gazzaniga en grande forme, Liverpool est rentré aux vestiaires mené à la marque. L’équipe de Jürgen Klopp, assurée de ses qualités, a pu compter sur son capitaine Jordan Henderson pour égaliser d’une frappe croisée aux abords du petit rectangle (1-1, 52e). Après avoir longtemps plié, la défense londonienne a finalement rompu sur un penalty accordé aux Reds à la suite d’une faute de Serge Aurier. Mohamed Salah, en force, a donné la victoire aux siens (2-1, 75e). Divock Origi est lui monté dans les arrêts de jeu du côte liverpuldien alors que Jan Vertonghen est resté sur le banc de Tottenham.

Liverpool trône toujours en tête du classement avec 28 unités au compteur, soit six de plus que Manchester City. Tottenham, qui n’a pas encore gagné à l’extérieur cette saison, est 11e avec 12 points.

Simultanément, Christian Benteke est monté à la 82e minute lors du partage de Crystal Palace sur la pelouse d’Arsenal (2-2). Les Gunners menaient pourtant 2-0 après des buts de Sokratis (7e) et David Luiz (9e) mais les Eagles ont accroché le point du partage grâce à Milivojevic (32e) et Jordan Ayew (52e). Arsenl est 5e (16 pts), juste devant Crystal Palace (6e, 15 pts).

