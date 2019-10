Les Belges à l’étranger – Jordan Lukaku fête son retour à la compétition par un assist décisif

Jordan Lukaku n’avait plus joué depuis le 20 janvier 2019 avec la Lazio Rome. Le latéral gauche de 25 ans est monté au jeu à la 61e minute lors de la victoire de la Lazio sur le terrain de la Fiorentina (1-2) dimanche pour le compte de la 9e journée de Serie A. Le Belge a d’ailleurs été décisif en adressant un assist à Ciro Immobile, auteur du but de la victoire d’une tête à la 89e minute. Écarté des terrains depuis le mois de janvier et une blessure au genou, le Diable Rouge (8 sélections) était revenu dans le groupe romain fin septembre. Après quatre matches passés sur le banc, Jordan Lukaku a donc fait son grand retour à la compétition.

Joaquin Correa a ouvert le score pour les Biancocelesti (0-1, 22e) mais Federico Chiesa a égalisé pour la Viola sur un service de Franck Ribery (1-1, 28e). Meilleur buteur du championnat, Immobile a finalement donné la victoire aux siens en inscrivant son 10e but en 9 rencontres.

Silvio Proto, deuxième Belge dans l’effectif de la Lazio, n’était pas sur la feuille de match. Le gardien souffre du poignet.

La Lazio est 6e avec 15 points alors que la Fiorentina est 9e (12 pts).

