Huit Afghans dont quatre mineurs retrouvés dans un camion frigorifique à Calais

Huit Afghans, dont quatre mineurs, ont été retrouvés dimanche matin dans le port de Calais (Pas-de-Calais) dans un camion frigorifique qui transportait des poulets surgelés, et ses deux chauffeurs roumains ont été interpellés, a-t-on appris de source judiciaire. Les pompiers ont indiqué avoir pris en charge les Afghans en état de « légère hypothermie » peu après 5h00 et les avoir hospitalisés à Calais. Ils sont sortis de l’hôpital dimanche soir.

Les migrants, quatre hommes et quatre femmes se disant sikhs, ont été découverts lors du contrôle du camion avant son embarquement sur un ferry en partance pour la Grande-Bretagne, selon le parquet de Boulogne-sur-Mer, confirmant une information de la Voix du Nord.

Ils étaient cachés dans un double fond de la cellule frigorifique, sous une trappe verrouillée de l’extérieur. Le petit camion, un 3,5 tonnes, transportait des poulets surgelés « juste pour dissimuler et masquer la présence à bord » des migrants.

« Tout le contenant n’était pas rempli, ce qui prouve bien que ce n’était pas un véritable transport de marchandises », selon la même source.

Les deux chauffeurs roumains ont été interpellés. En « état de panique », ils ont dû être hospitalisés et seront ensuite placés en garde à vue.

