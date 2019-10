Fed Cup – Ashleigh Barty atout N.1 de l’Australie pour un premier titre depuis 1974

N.1 mondiale, Ashleigh Barty est logiquement la cheffe de file de l’Australie pour la finale de la Fed Cup contre la France prévue les 9 et 10 novembre sur la surface dure de Perth, en Australie. La capitaine Alicia Molik a également sélectionné Ajla Tomljanovic (WTA 51), Samantha Stosur (WTA 92), Astra Sharma (WTA 102) et Priscilla Hon (WTA 118) aux cotés de la lauréate de Roland-Garros 2019, soit les cinq meilleures joueuses australiennes au ranking mondial.

Barty n’a perdu aucune rencontre cette année en Fed Cup. Tant contre les Etats-Unis en quarts que contre la Biélorussie en demies, la droitière de 23 ans s’est imposée dans les deux simples et dans le double, alignant une série de six victoires de rang. En 19 rencontres de Fed Cup, elle présente le bilan de 17 victoires pour 2 défaites.

L’Australie est à la recherche d’un 8e sacre en Fed Cup depuis 1974. Les ‘Aussies restent sur 8 défaites en finale, dont la dernière remonte à 1993 contre l’Espagne.

Julien Benneteau, capitaine de l’équipe de France, doit encore annoncer sa sélection pour la finale.

Source: Belga