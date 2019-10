European Tour – Steven Brown remporte le Masters du Portugal, son premier succès sur le circuit

L’Anglais Steven Brown a inscrit son nom au Masters du Portugal de golf, comptant pour l’European Tour et doté d’1,5 million de dollars, après l’ultime journée disputée dimanche sur le parcours du Victoria golf club à Vilamoura. Brown, 32 ans, a réalisé un très bon dernier tour en 66 coups, soit cinq sous le par. Dimanche, il a réalisé trois birdies et un eagle, terminant son tournoi avec un score de 17 coups sous le par. Il a devancé de peu les Sud-Africains Justin Walters et Brandon Stone (-16). Stone, leader au matin de cette ultime journée, a perdu le fil dimanche en rendant une carte de 70 (-1) après quatre birdies pour trois bogeys.

Outre cette première victoire sur le principal circuit continental, Brown a assuré sa carte pour les deux prochaines saisons, grimpant de la 150e à la 69e place à la Race to Dubai, le classement de l’European Tour.

A noter que ce dernier tour a vu le Suédois Anton Karlsson, 63e final, réaliser un hole in one au 16e trou (par 3).

– Le classement final

1. Steven Brown (Ang) 267=69-67-65-66 -17

2. Justin Walters (AfS) 268=65-66-71-66

. Brandon Stone (AfS) 268=66-66-66-70

4. Adrien Saddier (Fra) 269=67-68-68-66

5. Chris Pailsey (Ang) 270=69-69-68-64

6. Eddie Pepperell (Ang) 271=67-66-70-68

. Jeunghun Wang (CdS) 271=66-65-71-69

8. Jake McLeod (Aus) 272=65-72-72-63

. Jack Singh Brar (Ang) 272=67-68-71-66

. Andy Sullivan (Ang) 272=68-72-66-66

. Tom Lewis (Ang) 272=69-66-68-69

. Matt Wallace (Ang) 272=67-70-66-69

. Oliver Fisher (Ang) 272=65-65-70-72

Source: Belga