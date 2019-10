Dans le futur, des robots de « téléprésence » voyageront-ils à notre place ?

Le groupe ANA Holdings, propriétaire de la compagnie aérienne japonaise All Nipon Airways, a récemment annoncé qu’il développait un robot de « téléprésence » qui permettrait de voyager sans quitter son domicile, c’est-à-dire sans prendre l’avion.

Pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de voyager du fait d’un handicap ou d’un âge trop avancé, le groupe ANA Holdings développe des robots qui fonctionnement comme des avatars physiques capables de voyager à travers le monde et d’en informer en temps réel son propriétaire.

Des interactions avec l’environnement du robot « newme »

Bien que ce service puisse potentiellement fonctionner avec différents types de robots, il est actuellement en phase de tests avec un robot original appelé « newme » (nouveau moi). Cet avatar à la silhouette vaguement humaine (un corps, deux bras et deux jambes) est équipé d’un écran full HD 2K en lieu et place du visage du voyageur. Les utilisateurs pourront interagir avec l’environnement du robot en haute résolution. Des accessoires optionnels et personnalisables permettront aux utilisateurs de donner un aspect plus personnel à leur robot en fonction de leur manière de voyager.

De nouvelles possibilités

A en croire l’entreprise ANA, ces avatars robotisés ont le potentiel d' »ouvrir de nouvelles possibilités et d’aider à tout refaçonner, des entreprises à l’enseignement en passant par la santé et le divertissement ». L’entreprise japonaise va jusqu’à suggérer que de tels appareils pourraient aider les êtres humains à trouver un emploi!

Pour offrir une vaste gamme d’expériences, ANA Holdings prévoit de collaborer et de nouer des partenariats avec des entreprises et différents Etats de la planète en vue de proposer un réseau international à ses robots.

Le programme d’avatars d’ANA Holdings devrait débuter en avril 2020, l’entreprise prévoit de déployer 1.000 robots d’ici l’été.