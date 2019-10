Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Choco (réf. 15985)

Ce beau bonhomme aux yeux d’une couleur envoûtante, c’est moi, Choco, un croisé Podenco couleur chocolat de 11 mois. Je comptais les jours dans un centre d’abattage, jusqu’à ce que deux gentilles dames me sauvent la vie. Je suis un joyeux gamin, sociable avec les gens et les animaux, et en plus très intelligent ! Je suis un chiot actif, j’ai besoin de courir et je cherche un maître qui me fera découvrir le vaste monde !

Sexe Mâle Age 11 mois Race Croisé Taille 51 cm Pelage poils courts Poids 14 kg

Durdle (réf. 13926)

J’attends depuis plus de 2 ans au refuge que quelqu’un me remarque enfin ! Une bénévole m’a emmenée en promenade et je me suis comporté de façon parfaite, aussi bien sur la plage qu’au restaurant ! J’étais tellement heureux de quitter ma cage pour quelques heures… Je suis un chien affectueux sans être collant et j’ai énormément d’amitié à offrir. Faites-moi confiance ! Je deviendrai votre ami pour la vie !

Sexe Mâle Age 2,5 ans Race Croisé Taille 55 cm Pelage Poils courts Poids 19 kg

Crocky (réf. 13682)

Je suis un amour de chien et personne ne comprend pourquoi je ne suis pas encore adopté… Je marche bien en laisse, je ne réagis pas envers les autres chiens que je croise et quand on s’arrête à une terrasse, je me couche sagement. J’ai adoré découvrir la mer et je me suis bien amusé dans l’eau. Je suis un chien reconnaissant et j’apprécie énormément l’attention et les caresses. Je serai un ami d’une immense fidélité envers mon maître. Qui va réserver mon ticket vers le bonheur ?

Sexe Mâle Age 4,5 ans Race Croisé Taille 55 cm Pelage Poils courts Poids 24 kg

Vous êtes intéressé par Choco, Durdle, Crocky ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr