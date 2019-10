WRC – Rallye de Catalogne: Thierry Neuville solide leader à l’issue de la journée du samedi

Thierry Neuville (Hyundai) est en tête du rallye de Catalogne, 13e des 14 manches du championnat du monde des rallyes, après la 13e spéciale, samedi dans la région de Salou en Espagne. Le Saint-Vithois a remporté le dernier tronçon chronométré de la journée, une courte ES urbaine à Salou (2,4 km). Deuxième au terme de la première journée vendredi, le pilote belge a pris la tête dès la première spéciale de samedi, à la suite de sa victoire dans l’ES7. Également vainqueur de l’ES8, Neuville est en tête avec 21.5 secondes d’avance sur son équipier espagnol Dani Sordo.

L’Estonien Ott Tänak (Toyota) a dominé la fin de journée en remportant les ES9, 10, 11 et 12. Le leader du championnat du monde est remonté à la 3e place et pointe à 24.6 de Neuville.

Le Français Sébastien Loeb (Hyundai), 4e à 25.2, a fait les frais de la bonne fin de journée de Tänak.

Le Français Sébastien Ogier (Citroën), qui a perdu beaucoup de temps vendredi à cause d’un problème hydraulique l’ayant privé entre autres de direction assistée et de sa palette de changement de rapports au volant dans les 2e et 3e ES, est revenu dans les points. Il est 8e à 4:09.9 de Neuville.

Pour être sacré pour la première fois ce weekend, Tänak n’a besoin de marquer que deux points de plus que le Français, sextuple tenant du titre mondial, tout en ne laissant pas Neuville lui reprendre plus de onze unités.

Après une première journée disputée sur terre, le rallye de Catalogne se déroule sur asphalte samedi et dimanche. Deux passages sur deux spéciales sont prévus dimanche, avec la Power Stage et ses points bonus en conclusion.

Source: Belga