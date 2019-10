Wilmès Première ministre – « La solution qui implique le moins de changements », selon Koen Geens

« Nous avons opté pour une solution qui implique le moins de mouvements au sein de ce gouvernement en affaires courantes », a commenté le vice-Premier ministre CD&V Koen Geens alors qu’on vient d’apprendre que la MR Sophie Wilmès va succéder à Charles Michel. « Madame Wilmès est une femme politique forte et nous lui souhaitons du succès dans son nouveau rôle de Première ministre. Elle peut compter sur nous », a déclaré Koen Geens.

L’actuelle ministre du Budget et de la Fonction publique, Sophie Wilmès, sera proposée au Roi comme Première ministre en affaires courantes en remplacement de l’actuel chef du gouvernement fédéral, Charles Michel, qui deviendra en décembre président du Conseil européen, a annoncé samedi soir le cabinet de ce dernier à l’agence Belga.

Si un nouveau gouvernement n’est pas formé au moment du départ du ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders, pour la Commission européenne, les Affaires européennes iront à Koen Geens (CD&V) dans l’attente de la formation d’un nouveau gouvernement fédéral, a aussi décidé samedi le comité ministériel restreint.

« Pour le CD&V, il est important de pouvoir donner forme aux discussions européennes et d’en prendre la direction », a précisé M. Geens.

Source: Belga