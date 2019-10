Proximus League – Lokeren l’emporte à domicile face au Beerschot

Lokeren s’est imposé à domicile samedi face au Beerschot (2-1) lors de la douzième journée de Proximus League. Les Waeslandiens, sixièmes avec 13 points, en profitent pour revenir à une unité de leur adversaire du jour. Le Beerschot a pris le meilleur départ dans cette rencontre avec l’ouverture du score de Loris Brogno dès la huitième minute de jeu. Lokeren parvenait toutefois à refaire son retard à la 17e grâce à Giorgi Beridze. Mieux encore, les troupes de Glen De Boeck passaient devant au marquoir juste avant le repos via Anel Hajric (45).

En deuxième période, les Anversois ne trouvaient finalement jamais la clé pour égaliser.

Plus tard dans la soirée de samedi, l’Union Saint-Gilloise reçoit la lanterne rouge Lommel (20h30) pour tenter de revenir à trois longueurs de la tête, occupée par Oud-Heverlee Louvain. Vendredi, OHL a pris seul le commandement en remportant le duel au sommet de la D1B contre Westerlo (2-1).

Dimanche, la confrontation entre Virton et Roulers viendra ponctuer cette 12e journée de championnat.

Au classement provisoire, OHL est en tête avec 25 points devant Westerlo (22), Virton (21), l’Union (19), le Beerschot (14), Lokeren (13), Roulers (8) et Lommel (7).

