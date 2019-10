Les Belges à l’étranger – Brighton renverse Everton pour le retour de Leandro Trossard

Brighton est sorti vainqueur de son duel à domicile face à Everton (3-2) lors de la 10e journée de Premier League. Les ‘Seagulls’, pourtant menés 1-2 à la 74e, s’en sont remis à un but contre son camp du Français Lucas Digne dans les ultimes secondes de la rencontre (90+4). Leandro Trossard, qui n’avait plus joué depuis fin août à cause d’une blessure à l’aine, est monté au jeu à la 65e pour Brighton alors que le score était de 1-1. Les deux équipes s’étaient neutralisées en première période, marquant chacune à son tour. Pascal Gross a tout d’abord fait lever les supporters du stade Amex au quart d’heure avant qu’Adam Webster n’égalise en inscrivant malencontreusement un but contre son camp cinq minutes plus tard. En deuxième période, Everton a pris l’avantage pour la première fois de la rencontre à la 74e grâce à Dominic Calvert-Lewin mais Neal Maupay (80), sur penalty, puis Digne (90+4 c.s.c.), ont permis à l’équipe locale d’arracher les trois points.

Après deux nuls consécutifs, à Sheffield Utd (0-0) et à Tottenham (1-1), Watford a une nouvelle fois partagé l’enjeu, cette fois sur ses terres contre Bournemouth (0-0). Christian Kabasele a disputé l’entièreté de la rencontre dans les rangs locaux.

Au classement, Brighton est douzième avec 12 points. Watford est toujours bon dernier avec cinq unités.

Source: Belga