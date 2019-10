EuroMillions Volley League – Maaseik remporte le choc contre Roulers

Champion en titre, Maaseik a battu Roulers dans le premier choc du championnat de Belgique de volley. Les Limbourgeois se sont imposés 3 sets à 1 (31-29, 25-23, 26-28 et 25-22) au terme d’une âpre partie dans le cadre de la 3e journée de l’EuroMillions Volley League. Si le Red Dragon Hendrick Tuerlinckx a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec la bagatelle de 27 points, cela n’a pas suffi à Roulers pour s’imposer. Du côté de Maaseik, Kvalen (18 pts), Wojcik (15), Aganits (14), Semeniuk (13) et Maan (12) ont tous marqué plus de dix points.

Dans les deux autres matches de la soirée, Alost a facilement pris la mesure de Gand en s’imposant 3-0 (25-16, 25-20, 25-22) alors que Menin a vu son succès lui échapper contre Louvain. Les visités, qui menaient pourtant deux sets à un, se sont finalement inclinés 2-3 (19-25, 25-20, 19-25, 25-20, 15-9).

Au classement, Maaseik est donc en tête avec 9 unités. Les Limbourgeois devancent Roulers et Alost (6). Suivent ensuite Louvain (4e, 4), Menin (5e, 3) et Gand (7e, 1)

Dimanche, la dernière rencontre de la 3e journée verra Waremme (6e, 1 pt) accueillir Achel (8e, 0 pt).

Pour rappel, les huit équipes disputent une compétition régulière avec des matchs aller et retour. Par après, le premier jouera contre le huitième, le deuxième contre le septième, le troisième contre le sixième et le quatrième contre le cinquième. Suivront ensuite les playoffs avec le top-4 et les playdowns avec les quatre équipes restantes. Cette saison, la relégation n’est pas possible.

Source: Belga