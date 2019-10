Championnat d’Europe dames des super-légers – Djemilla Gontaruk n’a pas détrôné l’Italienne Silvia Bortot vendredi soir à San Bonifacio

Notre compatriote Djemilla Gontaruk, 27 ans, qui s’attaquait à la ceinture EBU de l’Italienne Silvia Bortot, 34 ans, championne d’Europe des super-légers, ne l’a pas détrônée, vendredi soir au PalaFerroli de San Bonifacio, dans la province de Vérone. Elle s’est en effet inclinée aux points à l’unanimité des trois juges, dont l’arbitre français Smail Alitouche (deux fois 96-94 et 97-93), au terme des dix rounds du combat. « Sbim Boom » qui a été dominée dans les deux premiers rounds, a failli se retrouver à terre au sixième.

Elle a cependant réussi à demeurer invaincue en huit combats, dont sept remportés.

« Le verdict aurait probablement été différent en Belgique », a observé Gontaruk, qui n’a aucun regret. « Il me semblait en effet avoir remporté un round de plus qu’elle. Mais bon c’est comme ça. Je la félicite… »

Silvia Bortot avait conquis la couronne le 11 janvier dernier au gymnase Royallieu de Compiègne, en France, face à la Française Marie-Hélène Meron, dont l’entraîneur Jacques Vasset a jeté l’éponge à la 4e reprise.

Gontaruk, née carolo mais résidant à Liège, qui évolue habituellement dans la catégorie des super-plumes, a subi sa sixième défaite en 23 combats, pour 15 victoires et deux nuls.

Elle remontera déjà sur un ring contre une autre Italienne, la quadragénaire de Reggio de Calabre Angela « Amira » Cannizzaro (6 victoires, 5 défaites, 1 nul), le samedi 23 novembre au Hall Omnisport de La Préalle à Herstal.

Source: Belga