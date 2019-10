César Diaz remporte le Prix du meilleur réalisateur au Festival de Chicago

Le réalisateur belgo-guatémaltèque César Diaz a remporté vendredi soir le Prix du meilleur réalisateur pour son film Nuestras Madres lors de la 55e édition du Festival international du Film de Chicago. Il s’agit du neuvième prix remporté par le film depuis sa présentation à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes en mai dernier où il avait notamment remporté la Caméra d’Or, indique Wallonie Bruxelles Image dans un communiqué. Premier long métrage de fiction de César Díaz, « Nuestras Madres » évoque le parcours d’un jeune anthropologue en quête de ses origines, alors que le Guatemala juge au même moment les militaires à l’origine de la guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts durant des décennies. Le film renvoie à la propre histoire du réalisateur, né en 1978 et dont le père a disparu en 1981.

Le film est produit par Need Production (BE), Perspective Films (FR) et Cine Conception (GUA). Il a vu le jour notamment grâce au soutien du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’Eurimages (fonds culturel du Conseil de l’Europe) et a également bénéficié du tax shelter du gouvernement fédéral belge.

Nuestras Madres, qui sortira sur nos écrans le 13 novembre, représentera par ailleurs la Belgique dans la course à l’Oscar du meilleur film étranger.

Source: Belga