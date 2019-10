Bundesliga – Record en Bundesliga pour Lewandowski, buteur à chacune des 9 premières journées

Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich, a encore battu un record samedi en Bundesliga, avec au moins un but marqué lors des neuf premières journées, pour un total de 13 en championnat cette saison. Le Polonais de 31 ans a marqué à domicile le deuxième but de son équipe contre l’Union Berlin, permettant aux siens de mener 2-0 à la 53e minute.

Il partageait le précédent record avec le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait marqué avec Dortmund lors des 8 premières journées de la saison 2015/2016.

Il bat également un record du club, avec au moins un but en 12 matches consécutifs, toutes compétitions confondues. Ce but contre Union Berlin est son 19e cette saison au total.

Source: Belga